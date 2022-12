Soja i da se deli džabe niko je ne bi hteo (Foto)

preuzeta fotografija

Soja ima problem na tržištu,i to problem koji nije zabeležen još do sad,a to je da soju niko neće da kupi,razlog izrazito loš kvalitet mahune, koji je posledica sušne sezone.Proizvođačima soje nije lako ove sezone. Iako je cena pala na 65 dinara za kilogram soje,opet ni ta cena nije našla kupca, podsetimo pre samo par nedelja cena je iznosila 80 dinara za kilogram.Inače, generalno na domaćem tržištu se ove nedelje beleži pad cene i slaba potražnja svih poljoprivrednih kultura.

Aleksandar Krkobabić

Share this: Twitter

Facebook