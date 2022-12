U četvrtak bez vode grad i 17 naseljenih mesta

Zbog radova u vodovodnom sistemu u četvrtak, 08. decembra. godine u vremenu od 8 do 14 sati doći će do prekida u snabdevanju vodom potrošača u javnom sistemu vodosnabdevanja ( grad i 17 naseljenih mesta). Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode poručuju iz JKP Vodovod.

Jovana Stupar

