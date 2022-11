Skočila cena prasića (Foto)

Zimski period donosi nam i veću cenu prasića žive vage. Naime, nedavna cena za kilogram do 300 dinara odlazi u prošlost,sada je za kilogram potrebno izdvojiti od 350 do 400 dinara, i to su prosečne cene koje trenutno kruže po Sremskim domaćinstvima i kod naših stočara i uzgajivača. Treba napomenuti da svaki zimski period donosi i višu cenu, a vrlo je moguće da će ta cena pred Novogodišnje praznike još više ići na gore.

Aleksandar Krkobabić

Share this: Twitter

Facebook