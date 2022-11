Bešenovo i Veliki Radinci bili bez vode

preuzeta fotografija

Bez vode će u petak biti u Velikim Radincima i Bešenovu. Razlog prekida je hitna intervencija na vodovodnoj mreži od 6 do 15 sati doći će do prekida vodosnabdevanja. Nakon završetka radova i ponovnog uspostavljanja vodosnabdevanja može da dođe do pojave zamućene vode, pa je potrebno ispustiti vodu iz slavine, do pojave čiste vode, apeluju iz sremskomitrovačkog vodovoda.

Jovana Stupar

Share this: Twitter

Facebook