Ispiranje vodovodne mreže

U toku su pripreme za ispiranje cevovoda kojim se do potrošača u javnom sistemu vodosnabdevanja, doprema voda za piće. Reč je o redovnim planiranim aktivnostima koje se preduzimaju sa ciljem da se obezbedi odgovarajući kvalitet vode za piće kako bi ona i dalje bila potpuno bezbedna za upotrebu. Za mitrovački “Vodovod” to je jedan od najvažnijih zadataka do kraja ove kalendarske godine. Izvođenje radova planira se za sredu, 23.novembra od 8 do 14 sati. U tom periodu svi potrošači, priključeni na javni sistem vodosnabdevanja – u Sremskoj Mitrovici i 17 naseljenih mesta ostaće bez vode.

Dejana Kovačević

