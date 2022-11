Turistička organizacija na Sajmu

53. međunarodni sajam turizma počinje sutra u Novom Sadu. Posetioce očekuje oko 250 izlagača iz Srbije, zemalja regiona i okruženja, kao i izlagači iz Turske, Kipra i Iraka. Tokom manifestacije posetioci će imati priliku da učestvuju u poklon igrama. Cena pojedinačne ulaznice je 350 dinara. Ulaznica za penzionere, decu od 7 do 12 godina I organizovane grupe sa više od 15 članova je 300 dinara, dok deca do 7 godina ne plaćaju ulaz. Radno vreme Sajma turizma biće od 10 do 19 časova, a u subotu, 19. novembra do 17 časova.

Jovana Stupar

