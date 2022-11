Cena soje nikad jeftinija ove godine, 71 dinar za kilogram (Foto)

preuzeta fotografija

Cena soje na tržištu je doživela pad kakav nije zabeležen od početka ove godine. Naime, cena za kilogram mahuna je u nekim periodima dostizala i do 100 dinara za kilogram, cena do 80 dinara je bila aktuelna sve do par nedelja, da bi početkom ove nedelje na tržištu evidentirana cena od 74 dinara, da bi u ovom trenutku ona iznosila 71 dinar za kilogram.

Aleksandar Krkobabić

