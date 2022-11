Produžen rok za plaćanje

Inđijsko JP “Inđija put” produžilo je rok za plaćanje dugovanja prema ovom javnom preduzeću na 30. novembar ove godine. Posle slanja opomena za dug po osnovu neplaćanja parkng karte, građani su u obavezi da izmire svoje obaveze. Ukoliko to ne učine do kraja meseca, naplatu potraživanja od Inđija puta preuzeće nadležna Agencija, koja, osim duga, naplaćuje i troškove slanja opomene u iznosu do 5000 dinara. Ukupan dug prema ovom preduzeću u ovoj godini je 600 hiljada dinara, pa se apeluje na građane da svoja dugovanja izmire u predviđenom roku.

Mirjana Stupar

Share this: Twitter

Facebook