Dobra godina

Pcelari staropazovackog Udruzenja “Jedinstvo” beleze ove godine dobru sezonu, u proseku do 60 kilograma meda po pcelinjem drustvu. Period do intenzivnih radova na pcelinjaku pcelari ce iskoristiti za edukacije i pripreme do marta iduce godine. Opstinsko Udruzenje pcelara “Jedinstvo” iz Stare Pazove, osnovano pre 10 godina, ima 50 clanova, i ukupno 1500 kosnica.

Mirjana Stupar

