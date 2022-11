Mirno na tržištu pšenice i soje, kukuruz – 35,3 dinara po kilogramu (Video)

Početak nedelje na tržištu kukuruza doneo je veću aktivnost i ponudu, međutim, od sredine nedelje dolazi do smirivanja tržišta.

I dok su na stranim tržištima cene žitarica oscilirale zbog povlačenja Rusije iz dogovora o koridoru hrane, sredinom nedelje vraćanjem Rusije sporazumu o ukrajinskom žitu dovodi do osetnog pada cena na stranim berzama. Na svetskim tržištima i dalje su glavni pokretači, pored geopolitičke situacije, vremenske prilike. Na domaćem tržištu, ove nedelje beleži se manji obim trgovanja u odnosu na prethodni period. Ukupno je prometovano 4.145 tona robe, čija finansijska vrednost je dostigla 193.242.250,00 dinara.

Početak nedelje na tržištu kukuruza doneo je veću aktivnost i ponudu. Međutim, od sredine nedelje dolazi do smirivanja tržišta i do silaznog cenovnog trenda. Veštački sušenim kukuruzom se trgovalo od 35,10 do 36,00 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od analize na aflatoksin.

Kukuruz “pao” za 0,39 odsto

I dalje je prisutna veća ponuda kukuruza sa povišenom vlagom do 16 odsto, kojim se trgovalo po ceni od 34,00 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju, beleži se pad cene od 0,39 odsto. Ponder cena iznosi 35,35 din/kg bez PDV-a (38,88 din/kg sa PDV-om).

Manja aktivnost primetna je na tržištu pšenice. Kao i prethodne nedelje, na početku se beležila veća tražnja u odnosu na ponudu, da bi do kraja nedelje interesovanje kupaca jenjavalo. Najviše upita bilo je za pšenicu sa minimum 11,5-12 odsto proteina. Ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 39,50 do 40,00 din/kg bez PDV-a.

Pšenica i soja izostale iz trgovanja

Krajem nedelje, pšenica izostaje iz trgovanja na Produktnoj berzi. Ponder cena iznosi 39,88 din/kg bez PDV-a (43,87 din/kg sa PDV-om), što je pad od 1,01 odsto u odnosu na nedelju dana ranije.

Na tržištu soje, prisutna je veća ponuda starog roda, koja je dovela do realizacije ugovora u cenovnom rasponu od 80,00 do 80,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Interesovanje kupaca bilo je veoma malo tokom cele nedelje, da bi krajem nedelje došlo do potpunog povlačenja. Novi rod soje izostaje iz trgovanja, a ponude su bile na nižem cenovnom nivou, od 76,00 do 77,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta.

Od ostalih roba, trgovalo se stočnim ječmom po ceni od 34,60 din/kg bez PDV-a. Ugovor za suncokret zaključen je po ceni od 67,50 din/kg bez PDV-a, na paritetu franko utovareno, dok je na paritetu luke ugovor zaključen po 68,00 din/kg bez PDV-a. Ugovor za NPK, 16:16:16, franko isporučeno kupcu, zaključen je na 97,19 din/kg bez PDV-a.

Berza 31.10 – 4.11

