Završava se popis stanovništva

Danas je poslednji dan popisa stanovništva. Do sada je, prema podacima Zavoda za statistiku, popisano više od 90 odsto stanovništva, tačnije više od šest miliona i sto hiljada građana Republike Srbije.Zvanično popis traje danas do 20 sati. Prvi rezultati u skladu sa Zakonom o popisu biće objavljeni trideset dana nakon završetka terenske realizacije popisa, ali to su samo prvi rezultati o ukupnom broju popisanih lica, domaćinstava i stanova. Konačni rezultati popisa biće objavljivani ukcesivno od aprila 2023. do juna 2024.

Jovana Stupar

Share this: Twitter

Facebook