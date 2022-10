Prekid vodosnabdevanja u Velikim Radincima

Zbog radova na vodovodnoj mreži,doći će do prekida vodosnabdevanja u Velikim Radincima, u ponedeljak,31.oktobra 2022.god. u vremenu od 9 do 13 sati.Nakon normalizacije vodosnabdevanja moguća je pojava zamućenja vode,pa je potrebno vodu ispustiti iz slavine do pojave bistre vode.Potrošačima u ovom mestu zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju.

Share this: Twitter

Facebook