Prekid električne energije

Zbog planiranih radova na elektromreži u ponedeljak, 24. oktobra, biće prekida u snabdevanju električnom energijom potrošača u Pećincima, Donjem Tovarniku i Ogaru. Potrošači u Pećincima, u ul. Jove Neguševića od br. 10 i 15 do kraja ulice biće bez struje u periodu od 8.30 do 9.30 časova.Potrošači u Donjem Tovarniku, u delu ulice M. Zorkića oko br. 53, biće bez struje od 10.30 do 11.30 časova.Potrošači u Ogaru, u delu ulice D. Jerkovića oko br. 11, biće bez struje od 12.30 do 13.30 časova.U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odlažu, a u slučaju ranijeg završetka radova ED zadržava pravo da uključi napajanje korisnika pre planiranog vremena.

