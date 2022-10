Šumadinci beru maline do zime (Foto)

preuzeta fotografija

Branje malina u Šumadiji još uvek traje. U pitanju su sorte koje rađaju od jula do kraja vegetacije, i koje nisu zastupljene na našim Sremskim površinama,to su Polka, Polana, Himbo top. Proizvođači su zadovoljni ovom sezonom, a berba kod Šumadinaca će trajati do prvih mrazeva ili tamo do sredine novembra. Fotke nam stižu sa imanja Mačvan.

Aleksandar Krkobabić

Share this: Twitter

Facebook