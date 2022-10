Skinuti kukuruz iznenađujuće dobro ispunio silose (Foto)

Skidanju kukuruza se približio kraj. Većina useva u Sremu je skinuta,žetva je uglavnom gotova a prosečni prinosi kreću se od 4,5 do 8 tona po hektaru u zavisnosti od mesta do mesta,kao i od useva do useva. Da podsetimo kukuruz je trenutno najtražejnija roba na tržištu koja se prodaje po ceni od skoro 35 dinara za kilogram,cena koja će zbog velike potražnje najverovatnije i u narednom periodu ići na gore.

Aleksandar Krkobabić

