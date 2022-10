Sutra prekid u vodosnabedavnju

Javno komunalno preduzeće “Vodovod” Sremska Mitrovica obaveštava građane da će zbog radova na vodovodnoj mreži doći do prekida u snabdevanju vodom sutra u vremenu od 8 do 15 sati u Laćarku, u ulicama Cerska, Mačvanska, Savke Pavić, Kikina i 1. Novembar (od ul.Železničke do kraja Laćarka) i to neparna strana ulice, i parna strana kod ’’Generalnog kanala’’. Do prekida u snabdevanju vodom doći će i u naseljenim mestima Martinci i Kuzmin. Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.

