Intervencija na vodovodnoj mreži

Zbog hitne i komplikovane intervencije na vodovodnoj mreži od 10 do 16 sati, došlo je do prekida u isporuci vode u sledecim ulicama u Laćarku: Savskoj,Radničkoj,Njegoševoj, 20.juli i delu Ulice 1.novembar – neparna strana,od Vašarske do Železnicke ulice.U isto vreme došlo je do otežanog vodosnabdevanja i pojave zamućene vode u Martincima i Kuzminu. Iz Javnog preduzeća “Vodovod” Sremska Mitrovica zahvaljuju se potrošačima na strpljenju i podsećaju da se nakon završetka radova voda iz slavin ispusti do pojave čiste vode.

