Kukuruz – 34 dinara bez PDV-a, najviše se trgovalo pšenicom

Krajem nedelje zabeleženo je veće interesovanje kupaca za kupovinom pšenice. Ova žitarica se u zavisnosti od sadržaja proteina trgovala u širokom cenovnom rasponu.

Smanjena aktivnost na berzanskom tržištu dovela je do manjeg ukupanog prometa u odnosu na prošlu nedelju. Ukupno je trgovano 3.500 tona, finansijske vrednosti 158.569.500,00 dinara. Cene žitarica beležile su rast, dok je na tržištu uljarica uočen negativan cenovni trend.

Početkom nedelje bila je primetna veća ponuda kukuruza starog roda. Međutim, kako je nedelja odmicala ponuda se smanjivala. Kukuruz rod 2021. godine trgovan je u cenovnom rasponu od 33,80 do 34,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 33,90 din/kg bez PDV-a (37,29 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na nedelju dana ranije rast od 0,40 odsto.

S druge strane, kada je u pitanju novi rod, primetno je odsustvo ponude većih količina. Ugovor za novi rod kukuruza zaključen je po ceni od 33,50 din/kg bez PDV-a, za vlagu do 14,5 odsto, dok su ugovori za kukuruz sa povišenom vlagom zaključeni od 32,40 do 32,50 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje, kukuruz sa primesama do dva odsto prometovan je po 34,00 din/kg bez PDV-a.

Količinski, u trgovanju, najviše je bila prisutna pšenica. Krajem nedelje zabeleženo je veće interesovanje kupaca za kupovinom pšenice. Ova žitarica se u zavisnosti od sadržaja proteina trgovala u širokom cenovnom rasponu od 36,90 do 39,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 37,08 din/kg bez PDV-a (40,79 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cena beleži rast za 0,78 odsto.

Na tržištu soje, interesovanje kupaca za starim rodom bio je izrazito malo. Ponude su bile na višim cenovnim nivoima u odnosu na tražnju. Ugovori su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 81,00 din/kg bez PDV-a. Tražnja novog roda soje tokom cele nedelje bila je na nižem cenovnom nivou u odnosu na ponudu. Krajem nedelje zabeležena je povećana tražnja, te je soja rod 2022. trgovana po 79,50 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju, cena beleži pad od 1,24 odsto.

Urea – skoro 100 dinara po kilogramu bez PDV-a

Uljana repica, rod 2022. godine, trgovana je po 66,00 din/kg bez PDV-a (72,60 din/kg sa PDV-om). Ruska urea, 25/1, franko isporučena kupcu, prometovana je na cenovnom nivou od 99,71 din/kg bez PDV-a (109,68 din/kg sa PDV-om).

U pogledu sačmi, trgovalo se sojinom i suncokretovom. Sojina sačma, 44 odsto proteina, trgovana je po 80,00 din/kg bez PDV-a (96,00 din/kg sa PDV-om). Suncokretovom sačmom, 33 odsto proteina, trgovalo se po 32,50 din/kg bez PDV-a (39,00 din/kg sa PDV-om).

