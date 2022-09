Skupština iduće srede o slučaju odbornice Zec

Danas je iz Skupštine grada Sremska Mitrovica zvanično stigla potvrda informacije koju je Sremska televizija objavila još u utorak 13. septembra, a to je da će se na dnevnom redu 24. sednice Skupštine grada koja je zakazana za iduću sredu naći i Prestanak mandata odbornice Nataše Zec. U dopunjenom dnevnom redu sada se nalazi i ta tačka. Da podsetimo, odbornica Grupe građana „Grad za sve nas“ je sa skupštinske govornice pozvala da u Kukujevcima zapeva promoter ustaštva Marko Perković Tompson što bi, kako je to ona tada obrazložila bilo u duhu tolerancije s obzirom da je na Krajiškom poselu u Čalmi pevao Baja mali Kninđza. To je za javnost, građane, većinu političkih aktera u lokalu, u trenutku kada se u Sremu obeležava 80 godina od stradanja Srba od ustaša bilo neprihvatljivo poređenje, koje je izazvalo burne reakcije. Zec se pod pritiskom javnosti 5. avgusta oglasila na svom ličnom Fejsbuk nalogu i najavila da će podneti ostavku.

