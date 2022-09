Bez vode do 20 časova

preuzeta fotografija

Bez vode Veliki Radinci, Bešenovo i Bešenovački Prnjavor do 20 časova. Do prekida u vodosnabdevanju došlo je zbog radova na vodovodnoj mreži. Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode, poručuju iz JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica.

Jovana Stupar

