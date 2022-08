Popis stanovništva

U prostorijama Popisne komisije za teritoriju opštine Ruma, juče se u skladu sa propisanim rokovima, obavilo potpisivanje ugovora sa instruktorima izabranim da vrše popisne radnje u predstojećem Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se sprovesti od 1. do 31. oktobra 2022. godine. Za obavljanje poslova koji su u nadleznosti instruktora izabrano je 12 lica koja su ostvarila najveći broj bodova, odnosno najbolje rezultate na obuci I testiranju kandidata za instruktore. U narednom periodu svakom instruktoru biće određen popisni krug, odnosno teritorija na kojoj će popisivači koji njemu budu dodeljeni vršiti aktivni popis od 1. do 31. oktobra 2022. godine. Svakom instruktoru će, po propisanim pravilima, biti dodeljeno u proseku sedam popisivača. Izbor popisivača izvršiće se nakon obuke kandidata za popisivače koja će se sprovesti u periodu od 29. avgusta do 16. septembra 2022. godine.

Milena Božić

