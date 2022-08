U Šašincima nije bilo vode

preuzeta fotografija

JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica obaveštava građane da je zbog radova na vodovodnoj mreži u periodu od 10 do 15 časova u Šašincima došlo do prekida u vodosnabdevanju. Nakon intervencije situacija je pod kontrolom i voda je došla. Iz preduzeća ističu da je moguće da dođe do pojave zamućenja, te se potrošačima savetuje da ispuste vodu iz slavine, pre korišćenja.

Dejana Kovačević

