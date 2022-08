Prskanje komaraca

Iz Opštine Šid obaveštavaju da se tretman suzbijanja odraslih komaraca, na teritoriji Opštine Šid, obaviti 16.08.2022. godine, ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Tretman će biti izveden uređajima iz vazduha trajaće od 19.00 do 22.00 časova. Tretman iz vazduha će biti izveden sa tri aviona koji će poleteti sa aerodroma u Velikim Radincima.

Tretman uređajima sa zemlje će biti izveden preparatom Aqua K-Othrine na bazi

deltametrina i trajaće od 19.00 do 22.00 časova. U izvođenju tretmana 16.08.2022. će

učestvovati osam ekipa:

Ekipa 1: Šid

Ekipa 2: Adaševci, Šid

Ekipa 3: Gibarac, Bačinci i Kukujevci

Ekipa 4: Berkasovo, Bikić Do, Privina Glava, Sot i Molovin

Ekipa 5: Ljuba, Erdevik, Bingula

Ekipa 6: Ilinci, Vašica, Batrovci

Ekipa 7: Jamena, Morović

Ekipa 8: Višnjićevo, Morović

Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela.

