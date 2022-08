Odbojkašice Inđije otpočele sa pripremama za novu sezonu

Odbojkašice Inđije su se sinoć ponovo okupile u hali sportova kako bi započele dvomesečni rad do starta nove superligaške sezone. Za njih druge po redu.

Inđijska hala sportova je bila vrela kao žar na početku pripremnog perioda inđijskih odbojkašica. Možda je i pored očekivane vreline zbog avgustovskih dana tu temperaturu podizao i naboj kod igračica koje su se sigurno zaželele i rada sa loptom. To se posebno osećalo kod, kako kažu, do sada najvećeg pojačanja ekipe u liku Emilije Žakić. Emilija igra na poziciji dizača u timu, a poslednji klub za koji je nastupala je Jedinstvo iz Stare pazove. Od poslednjih igračkih dana Emilija se ostvarivala u najlepšoj ulozi, a to je uloga mame.

Andjelko Belić

