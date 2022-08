Skupštine fudbalskih klubova

Sremskomitrovački Poslovno sportski centar “Pinki” je bio domaćin u razmaku od samo sat vremena Skupštinama fudbalskih klubova Međuopštinske lige Srem.

28. udbalskih klubova je u Sremskoj Mitrovici imalo svoje okupljanje oko održavanja prve administrativne radnje pred početak nove sezone. Malo ili puno klubova na jednom mestu je pitanje koje se postavlja od samog delenja Međuopštinske lige Srem na dva dela. Tako je od jedinstvene sa 16. klubova na sceni već par sezona 28.klubova učesnika. Da li su svi ti klubovi i organizaciono “zreli” za to takmičenje ostaje uvek pod znakom pitanja. A najbolji pokazatelj je da se skoro svake sezone nađe po jedan klub koji na kraju i odustane od takmičenja i to najčešće tokom same sezone. Najsvežiji primer je Fudbalski klub iz Grabovaca, Graničar. Ipak ono važnije je sigurno želja da što više klubova koji su godinama bili “samo” članovi opštinskih liga imaju motiv više za rad i samim tim opstanak.

Prvi svoj deo rada su imali klubovi iz zapadne grupe, a potom i iz istočne grupe Međuopštinske lige Srem. Posle najzanimljivije tačke dnevnog reda izvlačenja takmičarskih brojeva, ovako će sve to izgledati na startu prvenstva:

Parovi prvog kola u MOL Srem – Zapad:

OFК Bikić (Bikić Do) – Napredak (Vašica),

Zmaj (Noćaj) – Fruška gora (Ruma),

BSK (Bešenovo) – Rudar (Vrdnik),

OFК Zeka Buljubaša (Ravnje) – Srem (Sremska Rača),

Erdevik 2017 (Erdevik) – Obilić (Кukujevci),

Jedinstvo (Ruma) – Borac (Radenković) i

Graničar (Adaševci) – LSК (Laćarak)

Parovi prvog kola u MOL Srem – Istok:

Hajduk 1932 (Šimanovci) – Ljukovo,

Fruškogorac (Кrčedin) – Borac (Кlenak),

Mladost (Buđanovci) – Кameni (Ašanja),

ČSК (Čortanovci) – Polet (Novi Кarlovci),

Napredak (Žarkovac) – Sremac (Dobrinci),

Polet (Nikinci) – Car Uroš (Jazak) i

Graničar (Obrež) – Кrušedol.

Takmičenje startuje 21. avgusta utakmicama već pomenutog prvog kola.

Anđelko Belić

