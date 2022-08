Stižu osude izjave odbornice GG”Grad za sve nas”

Posle Srpske napredne stranke, više stranaka I udruženja koji deluju na političkoj sceni u Sremskoj Mitrovici uputilo je svoja saopštenja u vezi poziva odbornice GG “Grad za sve nas” Nataše Zec, da proustaški muzičar održi svoj koncert u Kukujevcima.

U saopštenju Nove DSS koje je stiglo u našu redakciju između ostalog navodi se“ Članstvo Gradskog odbora Nove DSS iz Sremske Mitrovice je sablažnjeno skandalozno izjavom odbornice u Skupštini Sremske Mitrovice Nataše Zec, o potrebu dovođenja u Kukujevce, ni manje ni više, no Marka Perkovića Tompsona, hrvatskog glazbenika koji svojim radom promoviše ustaška zlodela I preti Srbijam, šireći, ionako šovinizmu sklonom hrvatskom društvu, malignu srbofobiju”. U saopštenju se još kaže “ Kada od nekoga, plaćenog iz javnih sredstava da se bavi politikom u Srbiji, čujemo poziv ovoj blajburaškoj narikači s nadimkom po američkom automatu, da nastupi u Kukujevcima, u kojima se, bežeći od ustaške kame sabraloa ono to je preteklo, a bez ičega u svome zavičaju ostalo, nemamo pravo da samo konstatujemo skatadnost I neprimerenost”. Tada moramo da reagujemo najoštrije, zahtevajući od dražvnih organa da utvrde ima li elemenata krivičnog dela ili bar prekršaja za koje bi gospođa Zec mogla da pred zakonom odgovara. Ako to nije moguće, pozivamo Mitrovčane da gospođi Zec pokažu gađenje prema ideologiji koju zastupa” između ostalog stoji u saopšetnju Nove DSS.

I organizacija “Mlada Mitrovica” na svom instagram nalogu dala je saopštenje povodom slučaja. Prenosimo deo “ Mi kao mlad pokret sa jasnim stavom da ćemo biti uvek na strani svojih komšija, sugrađana, najoštrije osuđujemo izneto mišljenje gde se poredi neuporedivo I pominje prezime jednog od najvećih srbomrzaca na ovim prostorima. Diplomatija je zasnovana na iznošenju objketivnih stavova više strana, a pošto je ova izjava bila subjektivna od strane odbornice, mišljenja smo da ona svoj posao ne radi na način na kakav bi trabala. Samom tim pozivamo nju da prihvati odgvoornost iza izrečeno I da ostavku na mesto odbornika Skupštine Grada. U slučaju da to ne učini, na potezu će biti GG ”Grad za sve nas” koja će zdravom logikom isključiti odbornicu Natašu Zec iz svojih redova kako bi se odgradili od iznetog površnog mišljenja” navode u Mladoj Mitrovici.

