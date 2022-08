Noćas Krčedin bez isključenja vode

Sremskoj televiziji je u JKP “Vodovod i kanalizacija” Inđija potvrđeno da zbog stabilne situacije u vodosnabdevanju neće doći do najavljenog isključenja vode 2. avgusta u periodu od ponoći do 5 sati. Ukoliko u narednim danima dođe do promene situacije potrošači će biti blagovremeno obavešteni o isključenju vode.

Share this: Twitter

Facebook