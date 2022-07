Toplotni talas

Toplotni talas Lucifer zadržaće se u Srbiji , prema prognozama meteorologa, do kraja meseca.U Srbiji je jedna osoba već stradala, i lekari apeluju da se građani ponašaju odgovorno i izbegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana. Lagana hrana i unošenje tečnosti ključni su za „preživljavanje“ vrelih dana, dodaju lekari.Meteorolozi su uvereni da će Lucifer u Srbiji ostati do kraja meseca, a moguće i do početka avgusta.

Mirjana Stupar

