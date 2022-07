Očekuju nas visoke temperature

Tropski dani koji su počeli u junu, nastavljju se i tokom jula. Meterolozi najavljuju tropske temperature koje će dostizati i do 38 stepeni. Republički hidrometerološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature u periodu od 20. do 27. jula , a kako je navedeno u saopštenju pojedinim danima temperature će se kretati do 40 stepeni Celzijusa.

Milena Božić

