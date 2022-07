Traju prijave za “Kids survivor”

Prijave za sportsku, letnju manifestaciju “Kids survivor” i dalje traju. Svi zainteresovani roditelji mogu prijaviti svoju decu do petka 22. jula u Turističkom info centru. Podsetimo, ova sportska atrakcija u okviru “Leta na Savi” održaće se u subotu 23. jula sa početkom u 10.00 časova. Roditelji mogu prijaviti svoju decu od 6 do 10 godina starosti. Svaki učesnik treba da se prijavi za učešće na punktu na Savi do 9.30 časova, u subotu, pre početka takmičenja i da adekvatno bude odeven,što podrazumeva: patike, šorts i majicu. Deca treba da budu u pratnji roditelja u toku takmičenja. Specijalan gost, promoter koji će dočekati decu na Savskom poligonu je Maša Kuprešanin, učesnica “Survivor Srbija”.

Dejana Kovačević

