Preliminarni spisak instruktora

U Opštini Ruma obavljeno je testiranje kandidata za instruktore, koji će, ukoliko budu izabrani od 1. do 31. oktobra sprovoditi popisne radnje u predstojećem Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022.godine . U skladu sa uputstvima i procedurama propisanim od strane Republičkog zavoda za statistiku, od 32 koji su pozvani na testiranje izabrano je 14 kandidata i to 12 aktivnih i 2 rezervna. Prigovori će biti razmotreni najkasnije do 20. jula 2022. godine u 12:00 časova. Kanditati koji ulože prigovor dobijaju odgovor putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili prigovor.

Sanja Mitrović

