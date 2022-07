Usvojena uredba: Vantelesna oplodnja za žene do 45 godina

Vlada Republike Srbije danas je na sednici usvojila odluku da se vantelesna oplodnja o trošku države prihvata za žene do 45 godina , a ne kao do sada do 43. Kako je predsednik Srbije Aleksandar Vućič već najavio, država je donela ovu odluku koja je izuzetno važna za našu zemlju. Da je rad na podizanju nataliteta bitan, prepoznali su i predstavnici Opštine Ruma, pa je na nedavno održanoj sednici Skupštine odborničkom većinom usvojen Predlog Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju, koji se finansiraju iz budžeta Opštine Ruma.

Milena Božić

