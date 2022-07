Umetnički kutak Ambasade Švedske (Foto)

preuzeta fotografija

Grad Sremska Mitrovica I Ambasada Švedske, 2. i 3. jula terasu Turističkog info-centra pretvaraju u bioskop za najmlađe Mitrovčane.

Na repertoaru će biti naslovi: Majmunče ( Monkey), Visoko na nebu (Up in the sky). U sklopu manifestacije, terasa Info centra biće pretvorena u modnu pistu Pipi Duga Čarapa, a za naoriginalnije spremne su i nagrade. U kutku Pipi Duge Čarape, za najmlađe biće izloženi i klasici švedske književnosti za decu.

Sanja Mitrović

