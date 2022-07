Preliminarni rezultati male mature

Preliminarni rezultati male mature koju su osmaci polagali kroz tri testa dostupni su danas na portalu Moja srednja škola ili lično u matičnim osnovnim školama.

Prigovori na rezultate testova mogu se podneti prvostepenoj komisiji elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili direktno u školi.

Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni najkasnije u osam sati ujutru u utorak, 5. jula, nakon čega sledi podnošenje želja.. Listu želja će moći da podnesu preko portala mojasrednjaskola.gov.rs do 6. jula, uz mogućnost dopuna. Za one koji ne iskoriste prednost elektronskog podnošenja liste želja, listu želja mogu podneti u školama 6. i 7. jula, dok je upis od 14. do 20. jula.

