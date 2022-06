Deo Rume prepodne bez vode

preuzeta fotografija

Dana 23.6.2022. godine, u periodu od 8.00 do 12.00 časova, zbog radova na sanaciji vodovodne mreže, bez vodosnabdevanja ostaće potrošači: u delu Ulice Orlovićeva do Ulice 15. maj do Ulice Glavna i deo Ulice Veljka Dugoševića do Ulice Orlovićeva do Sportske hale za vreme trajanja radova.

