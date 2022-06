Prošlogodišnji pobednik turnira juriša ka odbrani titule (Foto)

Veoma interesanto i treće veče tradicionalnog “Rock and roll” turnira u malom fudbalu u Inđiji. Među brojnim okršajima ekipa pred punim tribinama čuvenog “Doma” najviše pažnje publike odnela je utakmica između ekipa iz Inđije i Beške, ovaj da nazovemo opštinski derbi turnira završen je pobedom domaćina ili ekipe iz Inđije “Coffee to go” rezultatom 1-0. Turnir traje sve do subote,kada će snage odmeriti dve najbolje ekipe.

Aleksandar Krkobabić

