Deo grada sutra bez vode

Zbog radova na vodovodnoj mreži sutra će doći do prekida u snabdevanju vodom u vremenu od 8 do 13 sati u Sremskoj Mitrovici, u delu ulice Bulevar Konstantina Velikog, parna strana ulice, od ul. 16. Divizije do Crvene česme, kao i u ulicama 16. Divizije , Milana Tepića, Cerska, Kralja Dragutina, Njegoševa i Jug Bogdana.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode, saopšteno je iz JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica

Sanja Mitrović

