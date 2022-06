Sakupljanje pesticidnog otpada

Grad Sremska Mitrovica tokom 10 dana organizuje sakupljanje pesticidnog otpada po selima. Akciju sakupljanja pesticidnog otpada kao i do sada realizuje Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica u saradnji sa Agencijom za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica.

Meštani Šuljma mogu predati otpad u ponedeljak od 8 do 10 časova, dok u Šišatovcu to mogu učiniti 8 do 9,30 časova. U Ležimiru i Grgurevcima poljoprivrednici mogu predati otpad od 10 do 12 časova. Poljoprivrednici koji nisu u mogućnosti da predaju otpad u zakazano vreme mogu to učiniti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u Poljoprivrednoj stučnoj službi, mesnim zajednicama Manđelos i Kuzmin, zaključno sa 16. junom.

