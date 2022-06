Odlaganje pesticidnog otpada

Grad Sremska Mitrovica i ove godine oprganizuje sakupljanje prazne ambalaže pesticidnih sredstava. Pesticidni otpad predstavlja veliku opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu a akciju sakupljanja pesticidnog otpada kao i do sada realizovaće Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica u saradnji sa Agencijom za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica. Akcija će trajati deset dana a prve lokacije su Jarak i Šašinci. U Jarku se otpad moze predsati u periodu od 8 do 10 časova a u Šašincima od 11 do 13 časova.

Sanja Mitrovic

Share this: Twitter

Facebook