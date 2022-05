Kukuruz 33,8, a pšenica 43,2 dinara za kilogram na Produktnoj berzi

Ugovori za pšenicu su zaključeni u cenovnom rasponu od 42,00 do 44,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 43,29 din/kg bez PDV-a.

Rast cena žitarica i izostanak iz trgovanja sojinog zrna, obeležili su nedelju za nama na robno-berzanskom tržištu. Nastavljena je veća ponuda svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ukupno je prometovano 5.250 tona robe, finansijske vrednosti 213.416.500 dinara.

Od samog početka nedelje, na tržištu kukuruza bila je primetna veća ponuda. Prodavci ove žitarice bili su na višem cenovnom nivou u odnosu na prošlu nedelju, te je kukuruz nuđen od 33,60 do 34,20 din/kg bez PDV-a. Već krajem nedelje, ponude na cenovnom nivou od 34,00 din/kg bez PDV-a nisu naišle na adekvatan odgovor tražnje. Na paritetu FCA, ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom rasponu od 33,20 do 34 din/kg bez PDV-a. Kukuruz sa povišenim procentom vlage trgovan je od 33,20 do 33,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 33,88 din/kg bez PDV-a, što predstavlja rast od 3,26 odsto.

Nakon perioda veće aktivnosti, već drugu nedelju za redom tržište pšenice je mirnije. Primetna je veća ponuda u odnosu na tražnju. Krajem nedelje tražnja pšenice roda 2021. godine izostaje, dok je zabeležena tražnja novog roda pšenice po ceni od 40 din/kg bez PDV-a. Ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 42,00 do 44,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 43,29 din/kg bez PDV-a. Bez obzira na povećanu ponudu, ova žitarica beleži rast cene u odnosu na prošlu nedelju od 6,09 odsto.

U odnosu na prošlu nedelju, kada se na tržištu soje beležila veća aktivnost, tokom ove nedelje je trgovanje ovom uljaricom izostalo. Ponuda na robnoberzanskom tržištu se početkom nedelje kretala na istom cenovnom nivou kao i nedelju ranije, međutim bilo je očigledno odsustvo tražnje. Sredinom nedelje, kupci i prodavci bili su na različitim cenovnim nivoima, te nije došlo do realizacije berzanskog ugovora. Interesovanje kupaca se krajem nedelje povećalo. Tražnja soje bila po ceni od 76,50 din/kg bez PDV-a, ali ponuda je izostala, što ukazuje na pad cene ove uljarice.

