Sojom trgovano više, pšenicom i kukuruzom manje

Sojom trgovano više ove nedelje po ceni od 79,00 dinara za kilogram. Pšenica je manje tražena uz cenu od 42,00 dinara za kilogram. Manje tražnje i za kukuruzom ove nedelje.

U nedelji za nama, primetna je slabija aktivnost učesnika na robno-berzanskom tržištu. Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda, nastavile su prošlonedeljni trend, te kukuruz i soja i ove nedelje beleže negativan cenovni trend, dok pšenica beleži rast cene. Ukupno je prometovano 3.450 tona robe, dok je finansijska vrednost dostigla 152.308.750,00 dinara.

Već prvi dan ove nedelje na tržištu KUKURUZA doneo je silazni trend i veću ponudu ove žitarice. Ponude na višim cenovnim nivoima od 33,20 din/kg bez PDV-a, nisu rezultirale zaključenjem ugovora. Početkom nedelje, ugovori na paritetu FCA su zaključivani u cenovnom rasponu od 32,50 do 33,00 din/kg bez PDV-a. Kukuruz na paritetu CPT luke trgovan je po ceni od 33,60 din/kg bez PDV-a. Primetna je bila i tražnja za kukuruzom sa povišenim procentom vlage, te su ugovori realizovani u cenovnom rasponu od 32,20 do 32,50 din/kg bez PDV-a. Sredinom nedelje, usled veće aktivnosti na tržištu, dolazi do blagog rasta cene ove žitarice, te se kukuruzom trguje po 33,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena za ovu nedelju iznosi 32,81 din/kg bez PDV-a, što u odnosu na prošlu nedelju predstavlja pad od 1,56%.

Za razliku od prethodne nedelje, kada se najviše trgovalo PŠENICOM , ova nedelja donosi manje aktivnosti na ovom tržištu. Ponude pšenice na samom početku nedelje bile su slabe i na višim cenovnim nivoima od tražnje. Vest da je Indija zabranila izvoz pšenice, usled smanjenja proizvodnje izazvanog sušom, dovela je do skoka cena na stranim tržištima. Međutim, na domaćem tržištu, došlo je do slabije aktivnosti i na strani ponude i na strani tražnje. Ipak, krajem nedelje dolazi do većeg interesovanja za kupovinom ove žitarice, što je dovelo do novog rasta cene. Ugovori su realizovani u cenovnom opsegu od 40,20 do 42,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena iznosi 40,80 din/kg bez PDV-a, što je rast od 1,54%.

Sojom trgovano više ove nedelje

S druge strane, tržište SOJE beleži veću aktivnost u odnosu na prethodnu nedelju. Iako je sredinom nedelje došlo do smirivanja tržišta i smanjene tražnje, ali i ponude ove uljarice, krajem nedelje ipak se beleži veća aktivnost učesnika. Ugovori su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 79,00 din/kg bez PDV-a, što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. Trgovalo se sojom sa i bez obračuna kvaliteta. U odnosu na prethodnu nedelju, cena soje beleži pad od 1,45%.

Ponude ULJANE REPICE kretale su se u cenovnom rasponu od 820,00 do 835,00 €/t, dok je tražnja bila na nižem cenovnom nivou od 770,00 do 790,00 €/t.

Aleksandar Krkobabić

