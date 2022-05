Vučić i Orban otvorili Sajam poljoprivrede (Video)

preuzeta fotografija

Počeo je 89. Međunarodni poljoprivredni sajam na Novosadskom sajmu. Učestvuje 1.100 izlagača, a kopanije dolaze iz 21 zemlje. Posetioci mogu da vide izložbu poljoprivredne mehanizacije najnovije generacije, poljoprivredne mašine, a biće organizovano I takmičenje u jahanju I fijakerijada. Radno vreme sajma je do 9 do 19 časova. Pojedinačne ulaznice koštaju 600, a u kolektivnim posetama 400 dinara po osobi. Sajam će trajati do petka 27. maja.

Video: https://youtu.be/B1B5fU5XnJQ

Dejana Kovačević

