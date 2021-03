Prema poslednjim informacijama na graničnom prelazu Batrovci višesatna su čekanja na teretnim terminalima prilikom izlaska iz Srbije. Na ulazu u zemlju, kao i na putničkim terminalima zadržavanja su do 30 minuta. Na graničnom prelazu Tovarnik stanje je malo bolje, te se na teretnim terminalima na izlasku iz zemlje čeka do sat vremena, dok je na drugim terminalima čekanje kao i na graničnom prelazi Batrovci – do 30 minuta.