Za vikend nove mere

U skladu sa novim protivepidemijskim merama koje je danas doneo Republički krizni štab predstojećeg vikenda na snazi nove mere. Radno vreme svih objekata izuzev apoteka, benzinskih pumpi, prehrambenih radnji i usluga dostave hrane mogu raditi do 12:00 časova, kako u subotu, 6. tako i u nedelju, 7. marta. Zbog zadušnica i praznika žena, 8. marta cvećare i sutra mogu raditi do 21 čas, dok je u nedelju radno vreme cvećara do 12 časova. Svi unapred zakazani sportski događaji mogu se održati i posle 12 časova.

Danka Tufegdžić