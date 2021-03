Danas u podne zatvoreni su svi objekti osim prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpi. Od danas do ponedeljka u 6.00 ujutru primenjivaće se nove mere Kriznog štaba po kojima će biti zatvoreni svi ugostiteljski objekti kao i sve prodavnice osim prodavnica prehrambene delatnosti. Mogućnost da rade danas nakon podneva do ponedeljka ujutru imaće samo prodavnice prehrambene robe, koje mogu da rade do 21, apoteke i benzinske pumpe čije radno vreme nije ograničeno.