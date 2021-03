Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, do 12 stepeni

Prema rečima meteorologa sutra nas u Sremu očekuje ujutro ponegde slab mraz. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura će se kretati oko 4 stepena, dok će maksimalna dnevna biti do 12 stepeni celzijusove skale. Vetar slab i umeren zapadni, duvaće brzinom do 3 metra u sekundi, a relativna vlažnost vazduha iznosiće oko 90%.

Jutarnja temperatura u regionu Srema sutra će se kretati oko 4 stepena dok će maksimalna dnevna biti do 12 stepeni celzijusa.

U naredna tri dana u Sremu nas očekuje pretežno oblačno i hladnije, mestimično kiša. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnje temperature će se kretati između 3 i 5 stepeni, dok će se maksimalne dnevne kretati između 9 i 13 stepeni celzijusa.