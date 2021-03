Reportaža dana “Godišnjica Epidemije” Inđija, 05.03.2021

Prvi slučaj infekcije Korona virusom u Srbiji pojavio se pre godinu dana 6. marta prošle godine u Subotici. Od tada traje borba sa Kovidom 19, koji je učinio da se u svim opštinama mobilišu sve ustanove i resursi za zaštitu zdravlja stanovništva. S obzirom na to da epidemija ni dalje ne jenjava, Кrizni štab je odlučio da će u subotu sve raditi do 12 sati, a posle 12 sati do ponedeljka u 6 sati radiće samo prodavnice hrane, lekova i goriva. Od ponedeljka srednje škole prelaze na onlajn nastavu.

