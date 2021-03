Raste broj obolelih

Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u Rumi se beleži porast zaraženih, rekao je nakon jučerašnje sednice Skupštine Opštine Ruma predsednik Slađan Mančić. “Od petka do ponedeljka registrovana su 22 nova slučaja pozitivnih na na korona virus i zaključno sa ponedeljkom evidentirano je 111 zaraženih građana”, rekao je on. Mančić je takođe napomenio i da je zadovoljan kako teče vakcinacija građana, te da je do sada gotovo 6.000 ljudi vakcinisano, a nešto više od polovine se i revakcinisalo. “Moramo se pridržavati propisanih preventivnih mera, nositi maske, izbegavati velike gužve i držati distancu”, apelovao je predsednik Opštine Ruma.

Vesna Samardžija