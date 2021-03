Prikupljanje krvi od ponedeljka

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine najavio je da će mobilne ekipe ove ustanove tokom naredne nedelje prikupljati krv u više mesta po Pokrajini.

Radi održavanja stabilnih zaliha, Zavod poziva dobrovoljne davaoce svih krvnih grupa, naročito one krvne grupe sa negativnim Rh faktorom da, ukoliko su zdravi, daju krv.

U ponedeljak, 8. marta krv se može donirati u Domu zdravlja u Inđiji od 8 do 12 časova, u Crvenom krstu u Kikindi od 8:30 do 13 časova, kao i u COPO u Sremskoj Kamenici od 8:30 do 13 časova.

U utorak, 9. marta krv će se prikupljati u osnovnoj školi u Maradiku od 8 do 10 časova, u osnovnoj školi u Čortanovcima od 10:30 do 12 časova, kao i na PMF-u u Novom Sadu od 9 do 13 časova.

U sredu, 10. marta ekipe Zavoda biće u Crvenom krstu u Pančevu od 9 do 12 časova, u Crvenom krstu u Bačkoj Palanci od 8 do 12 i od 14 do 18 časova, kao i u Mesnoj zajednici “Bagljaš” u Zrenjaninu od 13 do 17 časova.

Kristina Vereš