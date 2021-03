Od poreza na imovinu 30 miliona dinara

Iza nas je rok za uplatu prve rate poreza na imovinu i prema rečima načelnika Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj Duška Šaroškovića, građani Sremske Mitrovice su bili savesni i lokalna samouprava je po osnovu poreza na imovinu ostvarila prihod u visini od 30 miliona dinara. Pitali smo Mitrovčane šta oni misle zbog čega je važno redovno plaćati porez na imovinu.

Grad Sremska Mitrovica je jedna od retkih lokalnih samouprava koja ima preko 90 % naplativosti poreza na imovinu za prethodnu 2020. godinu. Dok je za redovne platiše lokalna samouprava obezbedila poreski kredit od 10%, oni koji ovu obavezu ne izmiruju imaju mogućnost reprograma duga.

Podsećanja radi, porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave, a izmiriju se u četiri rate i to prva polovinom februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta i poslednju u godini, četvrtu po redu građani treba da plate do sredine novembra meseca.

Danka Tufegdžić